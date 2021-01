29.01.2021 14:30 Uhr

Deutschrap: Bitch Fight zwischen Juju und Katja Krasavice

Girls support Girls? Aktuell Fehlanzeige bei zwei Ladies der Deutschrap-Szene: Ein Twitter-Post von Juju hat nämlich einen Streit mit Katja Krasavice entfacht...

Sie gehören beide zu den erfolgreichsten Rapperinnen der Deutschrap-Szene. Obwohl Juju (28) und Katja Krasavice (24) im gleichen Business unterwegs sind, scheinen sich die beiden aber trotzdem nicht zu verstehen. Jetzt liefern sich die Musikerinnen einen heftigen Schlagabtausch auf Social Media…

Juju disst Katja auf Twitter

Auf ihrem Twitter-Kanal stellte sich Juju vor kurzem der Frage ihrer Fans, ob sie mit Rapper Fler ein Feature machen würde. Jujus Antwort fällt deutlich aus: „Wollten wir ja, aber er hat mich nicht respektiert, also hat er verkackt und musste dann ein Feature mit einer YouTuberin machen.“ Das ist eine klare Anspielung auf die Zusammenarbeit von Katja und Fler in ihrem Song „Million Dollar Ass“.

Wollten wir ja aber er hat mich nicht respektiert also hat er verkackt und musste dann feat mit youtuberin machen — Juju (@jujuviervier) January 27, 2021

Die Krasavice-Reaktion

Das lässt die extrovertierte Rapperin natürlich nicht auf sich sitzen und reagiert in ihrer Instagram-Story darauf. Katja bittet ihre Fans: „Leute, kommt, seid mal so nett und mach hier mal die Millionen voll. Damit Juju sagen kann, sie hat jetzt eine Million auf Instagram.“ Was nach einem Gefallen klingt, ist allerdings einfach nur ein Seitenhieb gegen die Berlinerin. Katja macht sich ganz öffentlich darüber lustig, dass Juju nicht mal eine Million Follower hat, während ihr selbst schon mehr als zweieinhalb Millionen Menschen auf Insta folgen.

Noch ein Seitenhieb gegen Juju

Nur wenige Stunden nach diesem Post knackt Juju tatsächlich die magische Millionen-Grenze. Das nutzt Katja direkt für den nächsten Angriff gegen die Rapperin. Sie fordert Juju nämlich dazu auf, sich bei ihr zu bedanken, dafür dass sie durch Katjas Shoutout mal eben über Nacht so viele Follower dazu gewonnen hat. Ob der Beef damit jetzt beendet ist oder auch Juju nochmal nachlegt, wird sich wohl in den nächsten Tagen zeigen.

Galerie

Katja Krasavice: Ihr neues Album ist draußen

Bei Katja Krasavice stand in den letzten Tagen viel an. Nicht nur der Streit mit Juju hat sie auf Trab gehalten, auch ihre neue Single ist seit dem heutigen Freitag ganz frisch auf dem Markt. „Friendzone“ ist damit ein weiteres Lied ihres neuesten Albums „Eure Mami“, das auch heute released wurde.

(AK)