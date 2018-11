Dido will wieder zurück an die Spitze

Donnerstag, 15. November 2018 17:42 Uhr

Lange war es still um sie, doch nun meldet sich Dido (46) zurück. Ihre Hits wie „White Flag“ oder „Here with Me“ geistern noch durch sämtliche Einkaufsradios dieser Welt. Jetzt gibt es Nachschub.

An der Seite von Rapper Eminem (46) schaffte die Blondine mit ihrem Part in „Stan“ vor 18 Jahren den großen Durchbruch, der den Beginn einer beeindruckenden Karriere einläutete. Mehrere große Hits folgten. Dann wurde es ruhige um die Britin. Vor sieben Jahren dann ihr größter Hit: Dido brachte ihren Sohn Stanley zur Welt und ihr Fokus verlagerte sich von der Musik auf ihre Familie.

Es flutscht wieder bei ihr

Im Gespräch mit dem ‚Daily Star‘ verriet sie, dass sie auch mit Schreibblockaden zu kämpfen hatte: „Nachdem ich meinen Sohn bekam, wenn ich ehrlich bin, war alles, was ich danach ein paar Jahre lang schrieb, Müll. Ich schreibe über Konflikte und kleine Momente von Hell und Dunkel; aber es gab keinen Konflikt. Ich liebte ihn einfach und es gab nichts darüber zu sagen.“ Das hat sich scheinbar geändert, jetzt hat sie wieder ihr „musikalisches Mojo“ wieder und das hört man ihrer neuen Single “Hurricanes” auch an.

Quelle: instagram.com

Im Frühling kommt das Album

Mehr neue Musik von Dido gibt es ab kommendem Frühling – da soll nämlich das neue Album “ Still on My Mind” kommen. Und wie hört es sich an? „Es ist aus der Liebe zum Hip-Hop und meiner Folk-Vergangenheit entstanden. Auch Teile der elektronischen Tanzmusik werden darauf enthalten sein.” Na, das kann ja was werden …