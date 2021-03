Die 80er: Das sind die besten Song des Kult-Jahrzehnts

22.03.2021 18:22 Uhr

Neonfarben, Zauberwürfel und Monchhichis - die 80er waren eines der spannendsten Jahrzehnte überhaupt. Besonders abenteuerlich waren vor allem Mode und Haartrends. An denen scheiden sich noch heute die Geister.

Unumstritten gut bleiben aber definitiv Filme und Musik aus dem Jahrzehnt von „Knight Rider„, „Herzblatt“ und den ersten Schritten der Wiedervereinigung. In den 80ern wehte ein ganz besonderer Wind, den die Scorpions nachträglich als „Wind of Change“ musikalisch umsetzten.

Der Soundtrack der 80er

Und auch noch heute – über drei Jahrzehnte später – ist diese Zeit noch in so vielen verschiedenen Aspekten unseres Lebens erlebbar. Besonders gut lässt sich dieses einzigartige Lebensgefühl über die Musik transportieren. Was sicherlich auch der Grund dafür ist, dass auch noch heute diverse Radiosender die besten Hits der 80er auf Heavy Rotation im Programm spielen und viele aktuelle Hits sich Inspiration aus der „Zurück in die Zukunft„-Zeit holen.

Der Soundtrack dieser Zeit lässt sich auch heute im Jahr 2021 noch super hören – und das ohne grelles Make-Up, Schulterpolster und steile Föhnfrisur. Dennoch bleibt eine große Streifrage: Welcher Song war der beste Track der 80er? Dieser Frage sind auch die Macher der Nostalgie-Community Wisst-Ihr-Noch nachgegangen und haben mit über einer 1 Mio. Lesern eine Mix-CD zusammengestellt auf der die 40 besten Songs dieser Ära versammelt sind.

Hits am laufenden Band

Rausgekommen ist dabei ein Soundtrack mit richtig Bums, auf dem alles zusammengepackt wurde, was unverzichtbar ist. „Wisst ihr noch ?…die 80er !“ heißt die Compilation und drauf ist alles von A wie a-ha („Take on Me“) bis Z wie Pia Zadora & Jermaine Jackson „When the Rain Begins to Fall“.

Dazwischen tummelt sich alles von Whitney Houstons „I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)“ über „The Look of Love“ von ABC und Spandau Ballet – „True“. Deutschlands besten 80s Soundtrack gibt es übrigens hier: Jetzt muss nur noch eine Sache geklärt werden:

Welcher Song ist der beste Track der 80er? Icehouse - Hey Little Girl Bill Medley & Jennifer Warnes - (I've Had) The Time of My Life George Michael - Faith Roxette - The Look Billy Joel - Uptown Girl Tina Turner - The Best Duran Duran - The Wild Boys Joe Cocker - Unchain My Heart The Bangles - Walk Like an Egyptian Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart