Die 90er-Jahre-Ikonen Vengaboys haben einen neuen Partyhit!

17.09.2021 20:00 Uhr

Streicht die Jahre aus dem Kalender, denn: die Vengaboys erklären das 21. Jahrhundert für gescheitert und bringen uns mit ihrer neuen Single zurück ins Jahr 1999.

Europas einstger Nummer-1-Party-Act Vengaboys nimmt uns mit ins Jahr 1999! Ihre Ablehnung des neuen Jahrtausends gegenüber, zeigt die Band auch öffentlich in den sozialen Netzwerken und im Komitee der Vereinten Nationen.

Neuer Song „1999“

Denn D-Nice, Captain Kim, Sailor Robin und Cowboy Donny sind der Meinung, dass wir alle vom 21. Jahrhundert im Stich gelassen wurden und sehen es als Auftrag, uns etwas Spaß und Freude zurückzubringen. Deshalb haben sie den Song „1999“ von Charli XCX und Troye Sivan in Zusammenarbeit mit der KI-gesteuerten App „WOMBO“ gecovert.

Das Ergebnis, das bekannte Künstler und berühmte Persönlichkeiten zum Leben erweckt, kann sich sehen und hören lassen.

Das sind die Vengaboys

Warum 1999? Ganz einfach: 1999 war das Jahr der Vengaboys! Die Band hat mit ihren berühmten Sommerhymnen „Boom, Boom, Boom, Boom!“ und „We’re Going To Ibiza!“ die Welt erobert. Beide Songs stürmten Platz 1 der Charts. Auch in Großbritannien wurden sie zu den größten Hits des Sommers 1999. Die Vengaboys haben seither zahlreiche Multi-Platin-Nummern gelandet, über 1,1 Millionen YouTube-Abonnenten und generieren weiterhin über 4 Millionen Streams monatlich allein auf Spotify.

Die Vengaboys touren aktuell durch Kanada.

„1999 (I Wanna Go Back)“ ist auf allen digitalen Plattformen wie Spotify, iTunes, Amazon, Deezer und Tidal erhältlich.