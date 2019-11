Die Ärzte: Ticketvorverkauf für Deutschlandtour startet

„Die Ärzte“ gehen wieder auf Tour! Das kündigten die drei Kult-Musiker auf ihrer Homepage an. Nach sechs Jahren Pause hat das warten auf Bela B. Felsenheimer (56), Rodrigo Gonzalez (51) und Farin Urlaub (56) also endlich ein Ende.

Allerdings müssen die Jünger der Band sich noch ein bisschen gedulden, denn die Tour startet erst im November 2020. Die wird die Punk-Band durch Deutschland, aber auch nach Österreich und in die Schweiz führen.

Neues Album zur Tour

„Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!“ – So kündigte die selbsternannte ‚Beste Band der Welt‘ am Montag auf ihrer Seite die Rückkehr an.

„IN THE ä TONIGHT“ so der klangvolle Name der Tournee zum neuen Album. Die beginnt in fast genau einem Jahr: Am 7. November 2020 startet die Band in der „TUI Arena“ in Hannover. Der vorerst letzte Live-Termin ist bisher für den 21. Dezember 2020 in Zürich angesetzt.

Neben zahlreichen deutschen Städten, wie beispielsweise Berlin, Bremen, Chemnitz und Köln stehen auch Wien und Bad Gastein, sowie Zürich auf dem Plan. Die letzte Deutschlandtour des Berliner Trios gab es vor rund sechs Jahren 2012/13 – parallel zum damals erschienenen Album „auch“.

Quelle: instagram.com

Letztes Jahr waren Frontmann Farin Urlaub, Schlagzeuger Bela B. und Bassist Rod völlig überraschend bei einem Beatsteaks-Konzert in der Berliner Waldbühne aufgetaucht, immerhin für zwei Songs. Schon in diesem Jahr tourten „Die Ärzte“ wieder, zwar durch Europa, aber ohne Auftritte in Deutschland. Lediglich im Juni konnte man die drei bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sehen.

Ticketvorverkauf ab 14. November

Zum Schock vieler Fans hatten sie zu Beginn diesen Jahres mit einem kniffligen Buchstabenrätsel auf ihrer Internetseite Gerüchte um eine Auflösung der 1982 gegründeten Band geschürt. Zum Glück war des Rätsels Lösung aber die Veröffentlichung der zwei neuen Songs „Abschied“ und „Rückkehr“. In den vergangenen Jahren widmeten sich die drei vor allem ihren Solo-Projekten und Karrieren.

Auch wenn die Tour erst im kommenden Jahr beginnt, startet der Ticketvorverkauf bereits am Donnerstag, dem 14. November 2019 ab 17 Uhr. Also Wecker stellen und alles geben – für Ärzte-Fans gibt es schließlich und bekanntlich nur einen Gott BelaFarinRod. (KT/dpa)