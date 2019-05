Die Jonas Brothers erklären Trennungsgrund

Donnerstag, 16. Mai 2019 16:42 Uhr

Die Jonas Brothers verloren vor ihrer kreativen Pause die Verbindung zueinander und zur Musik. Im Jahr 2013 versetze die Band, die aus den drei Brüdern Nick, Joe und Kevin Jonas besteht, ihre Fans in Schock: Sie nahmen sich eine musikalische Auszeit.

Nun sind die drei zurück und eroberten mit ihren neuen Songs ‚Sucker‘ und ‚Cool‘ die Herzen ihrer Anhänger im Nu zurück. Nick Jonas verriet jetzt, was damals der Grund für die Trennung der Band gewesen sei. „Wir haben die Verbindung dazu verloren, was wir sagen wollten, weil wir so sehr versucht haben, etwas anderes zu sagen als das, was wir in der Vergangenheit bereits gesagt hatten, musikalisch und kreativ“, erklärt der 26-Jährige im Interview mit dem ‚Paper‘-Magazin.

Sie brauchten Zeit zu wachsen

Um als Band wieder zu funktionieren, mussten sich die drei Mitglieder, die während der Pause solo oder mit anderen Gruppen Erfolge feiern konnten, erst weiterentwickeln und wieder zu sich selbst finden. „Wir hatten verstanden, dass unser Level an Erfolg und Berühmtheit einen Punkt erreicht hatte, an dem unsere Musikalität, unser Schreiben und unser Performen Zeit brauchten, um zu wachsen und aufzuholen.“