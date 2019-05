Die Lochis fühlen sich wie blinde Passagiere

Dienstag, 7. Mai 2019 19:22 Uhr

Auf ihrer aktuellen Single “Blinder Passagier” beschreiben Heiko und Roman Lochmann, besser bekannt als Die Lochis, das Gefühl des stetigen Unterwegsseins und der rasenden Zeit. Ein Thema, welches die Anfangszwanziger seit der frühesten Jugend kennen und ihnen allzu vertraut ist.

„Wie die Zeit, wie die Zeit, wie die Zeit fliegt / und ich weiß nicht einmal wo mein Gate liegt / Blinder Passagier, fühl mich wie ein blinder Passagier / Ich weiß nicht wohin es geht / dahin wo der Wind mich weht“, heißt es in dem Stück.

Das die Zeit bei den jungen Musikern schnell verflogen ist, kommt wohl nur ihnen so vor. Sieht man auf die Liste ihrer Erfolge und Erlebnisse, ließen sich mehrere Bücher füllen. Ihren Traum, gemeinsam Musik zu machen, setzen die am 13. Mai 1999 im hessischen Riedstadt geborenen Zwillinge schon in jungen Jahren um: Mit 12 laden sie die ersten Videos bei YouTube hoch.

Auf Songparodien, Übersetzungen und Sketche folgen bald eigene Songs, die eine ganze Generation von deutschsprachigen Jugendlichen begeistern und inspirieren. Ihr erstes Album „#Zwilling“ steigt auf Platz Eins der offiziellen deutschen Albumcharts ein und beschert ihnen drei Echo-Nominierungen.

Quelle: instagram.com

„Hier zu sein und eigentlich schon woanders mit dem Kopf“

Mittlerweile sind Roman und Heiko Lochmann 19 Jahre alt. Gemeinsam mit ihren Fans sind sie erwachsen und reifer geworden. Ihren Humor und die jugendliche Unbeschwertheit haben sie trotzdem nicht verloren – das deuteten sie im September bereits mit ihrem zweiten Album „#WhatisLife“ an und wird von der Single „Blinder Passagier“ nun eindrucksvoll unterstrichen. Roman Lochmann: “Der Song beschreibt ein Teil unseres Alltags. Hier zu sein und eigentlich schon woanders mit dem Kopf”. Heiko Lochmann ergänzt: “In Blinder Passagier bringen wir auch das Gefühl zum Ausdruck, wie schnell man sich auf die unterschiedlichste Situationen einlassen muss.”

Mit seinem entspannten Beat und dem modernen Pop-Sound geht der Track sofort ins Ohr. „Blinder Passagier“ ist der perfekte Start in den Sommer… Ab Juli sind Die Lochis zunächst auf mehreren Festivals zu sehen, im September geht’s dann mit neuer Musik auf große Deutschland-Tour. 2019 scheint das Jahr der Lochis zu werden – mal wieder!