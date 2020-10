14.10.2020 08:39 Uhr

Die Metamorphose des Johannes Oerding

Sei wie du bist, vertrau auf dich selbst, Schluss mit der Oberflächlichkeit: Johannes Oerdings neuer Song «Ungeschminkt» ist ein Statement.

„Ungeschminkt“ heißt der neue Song von Johannes Oerding. Eine Ballade. Ganz außergewöhnlich ist das Video dazu, in dem Johannes Oerding eine Metamorphose durchmacht.

Er rasiert sich den Schädel, schminkt sich die Lippen und legt Rouge auf. Das Glitzerkleid sitzt perfekt und die Perücke vollendet die Verwandlung zur Frau.

Was will der Singer-Songwriter uns damit sagen? Der Song „Ungeschminkt“ sei auf den ersten Blick ein kleines Liebeslied, meint Johannes Oerding laut Mitteilung seiner Plattenfirma, „aber auf den zweiten befasst er sich auch mit Akzeptanz und Toleranz in unserer Gesellschaft.“

