30.09.2020 15:29 Uhr

Die Toten Hosen: Neues Cover-Album kommt

Die Toten Hosen surfen weiter durch die Musik-Historie. In ihrer Learning-English-Reihe dreht sich jetzt alles um die Mersey-Beat-Ära.

Die Toten Hosen bringen ein neues Album mit englischsprachigen Cover-Versionen der Mersey-Beat-Ära heraus. Es heißt „Learning English Lesson 3: Mersey Beat! The Sound Of Liverpool“ und erscheint am 13. November. Das teilte das Plattenlabel JKP am heutigen Mittwoch in Düsseldorf mit.

Songs aus den frühen 1960ern

Das neue Album gehe im Vergleich zu seinen Vorgängern, die sich mit den Anfängen des Punkrock beschäftigten, weiter zurück in die erste Hälfte der 1960er Jahre: ins Liverpool des Mersey Beats.

Herausgekommen sei ein schnelles Album mit 15 Cover-Versionen von Hits und Raritäten von The Searchers, Gerry and the Pacemakers, Rory Storm and the Hurricanes, The Swinging Blue Jeans und anderen Epigonen der Mersey-Beat-Szene.

„Learning English Lesson 3“

Das neue Studiowerk „Learning English Lesson 3“ sei eine Liebeserklärung an Liverpool und die damals einen kurzen historischen Moment wichtigste Musik der Welt.

Am kommenden Montag erscheint zudem das erste selbst geschriebene Buch von Sänger Campino: „Hope Street: Wie ich einmal englischer Meister wurde“. Rund um den Erscheinungstermin des Albums wird Campino auf Lesereise sein und sein Buch in Zürich und Wien vorstellen.

Mehr zum Thema:

Darum geht’s in Campinos Buch

Campino ist einer der populärsten Musiker Deutschlands. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte fängt mit Kevin Keegan an, dem englischen Stürmer mit den wilden Locken. Der wurde in den 70ern zu Campinos großem Idol: Als zehnjährigem Sohn einer englischen Mutter und eines Richters aus Düsseldorf war ihm dieser Keegan Erlösung und Vorbild zugleich – ein cooler Engländer, der ihm zeigte, auf welcher Seite er zu stehen hatte. Seitdem verbinden sich in der Entscheidung für den besten Fußballverein der Welt die ganze Widersprüchlichkeit seiner Herkunft und die Liebe zu einem Land, das irgendwo zwischen Beatles und Brexit steht. Von alldem, seiner Familie und der rasenden Leidenschaft zum Liverpool FC erzählt Campino in diesem Buch.

