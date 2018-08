Dieser Hund stellt Madonnas ikonische Fotos nach – zum Schreien!

Sonntag, 5. August 2018 20:51 Uhr

Vincent Flouret, ein französischer Fotograf, hat kürzlich an einem Projekt gearbeitet, das ihm besonders am Herzen lag. Protagonist: Sein sechs Jahre alter Hund Max. Inspiration: Popdiva Madonna! Am 16. August wird sie 60 – da sind die Fotos doch ein liebevolle Huldigung.

Vincent fing an, den Vierbeiner zu fotografieren, nachdem er in Tierheimen im L.A. gearbeitet und Fotos von Hunden gemacht hatte, die zur Vermittlung standen. Er nahm den Glamour seiner normalen Models und übertrug ihn auf seinen besten Freund Max – das Ergebnis ist sehenswert und ziemlich lustig!

„Er ist das Wichtigste für mich“, so der französische Künstler. „Für ihn ist alles ein Spiel. Wenn er also beispielsweise einen Hut tragen soll, kaufe ich diesen schon Monate vorher und lasse ihn damit spielen. So ist es für ihn ganz normal, wenn wir dann die Fotos machen.“

Max, der Madonna-Imitator

Zuletzt haben Vincent und Max ikonische Musikvideo-Szenen und Albumcover von Madonna nachgestellt. Das Projekt heißt „Maxdonna“. Max überzeugt als „Queen of Pop“ mit seinen gestylten Locken und dem Jean-Paul Gaultier-Korsett – bereit, das „Hung up“-Video nachzustellen. Auch das „True Blue“-Cover wird nicht verschont.

„Diese Fotos, also die Shootings, die selbstgemachten Kostüme und das Training dauerten insgesamt acht Monate“, erzählt Vincent. „Ich bin ein großer Fan von Madonna, und was Max und ich hier machen, ist eine Hommage an eine bedeutende Künstlerin, die ich sehr respektiere. Das ist mal eine Abwechslung von meiner kommerziellen Arbeit und etwas, das ich einfach tue, weil ich es liebe und es mich glücklich macht.“

Das Beste an diesem Projekt ist der Charity-Aspekt: Die Einnahmen aus den „Maxdonna“-Verkäufen werden komplett an Madonnas Projekt „Raising Malawi“ gespendet, das Waisen und benachteiligten Kindern in Malawi hilft. Und was ist mit Madonna, hat sie die Fotos von Vincent und Max gesehen? Ja! Sie hat sogar das „Like a virgin“-Cover der Beiden auf ihrem Instagram-Kanal gepostet.

Hier einige der schönsten Fotos von „Maxdonna“.

„Ray of light“ Album-Cover

„Music“ Single-Cover

„Hung up“-Musikvideo

„Like a Virgin“ Album-Cover

„Material Girl“ Musikvideo

„True Blue“ Album-Cover

„Vogue“ Musikvideo

„Cherish“ Musikvideo

„Susan verzweifelt gesucht“ Filmposter

„Harper’s Bazaar“ Magazin-Coverfoto

„Erotica“ Musikvideo

