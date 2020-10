Dieses Musikvideo dreht AJ von den Backstreet Boys high

18.10.2020 21:56 Uhr

Kaum zu glauben, aber während der Dreharbeiten zum Musikvideo "The Call" war Sänger AJ high auf Kokain.

Für Jahre war er einer der größten Stars der Welt. Mit den „Backstreet Boys“ schrieb er Musikgesichte. Sein Leben schien fantastisch zu laufen, aber hinter den Kulissen ging es AJ McLean (42) alles andere als gut.

Im Interview mit „People“ erzählte er nun mehr über seine lange Drogensucht und gestand darin sogar, vor den Dreharbeiten zu einem ihrer ikonischen Musikvideos Kokain konsumiert zu haben.

Das Boyband-Mitglied erinnerte sich bis heute an den Vorfall. Der 42-jährige Entertainer sagte:

„In der Nacht, als wir das Video zu ‚The Call‘ drehten, wurde mir Kokain gezeigt. Es war das erste Mal, dass ich es ausprobierte, weil es ein nächtlicher Dreh war. Ich hing damals mit einem falschen Freund ab – der heute eindeutig kein Freund mehr ist – und er bot es mir an. Ich lehnte erst ab, gab dann aber nach und nahm es.“

Sofortige Reue

Nachdem er das Kokain gezogen, erfasste ihn sofort die Panik. AJ McLean erinnerte sich weiter: „Als ich am Set auftauchte und mich in den Schminksessel setzte, beichtete ich es allen. Ich dachte, ich würde gleich ausflippen und war total drauf. Die Mitarbeiter am Set rieten mir, nicht mehr darüber zu reden. Nicht alle sollten erfahren, dass ich unter Drogen stand.“

Mehr zum Thema:

Abstieg in die Drogensucht

Der erste Konsum und die Erfahrung, dass sein Umfeld seinen Zustand vertuscht, ebnete den Weg in die folgende jahrelange Sucht.

„Irgendwie konnte ich es geheimhalten. Es blieb mein Geheimnis für mindestens 1,5 Jahre, bevor die Jungs verstanden, was passierte, bevor meine Familie und meine echten Freunde es realisierten. Ich schaffte es damals, dass niemand es mitbekam.

Galerie

Über 20 Jahre Drogensucht