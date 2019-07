Dieter Bohlen dreht sein neues Musikvideo

Montag, 1. Juli 2019 15:36 Uhr

Jetzt wird es ernst: Dieter Bohlen (65) dreht sein neues Musikvideo für die kommende Single „Brother Louie“ auf Mallorca. Am kommenden Freitag wird dann auch Bohlens neues Album „Dieter feat. Bohlen“ herauskommen.

Dieter Bohlen befindet sich aktuell in seiner zweiten Wahlheimat Spanien und dreht auf Mallorca u.a. sein neues Musikvideo. Jedoch nicht am überlaufenen Ballermann, sondern in einer romantischen Kulisse in den Bergen. In cooler Lederjacke und Bikerschuhen performt er eine Neuauflage seines alten Hits „Brother Louie“ aus dem Jahr 1986.

Erscheint am Freitag

So richtig durchgeplant war der Dreh des Musikvideos nicht, denn Dieter erklärt gegenüber RTL auf der Suche nach einer Location: „Da ist so ein ganz kleiner Bunker. Ich hoffe, wir finden den. Beim Joggen ist das ja alles immer viel kürzer.“ Dann muss die gesamte Crew, samt schwerem Kameraequipment einen Fußmarsch von neun Kilometern zurücklegen, bis sie das Ziel erreichen.

Das Musikvideo zum dazugehörigen Song wird, wie das Album auch, am kommenden Freitag erscheinen. Für Dieter Bohlen wird es seit 2003 die erste Single-Veröffentlichung sein. Ab Ende August wird der Musikproduzent außerdem auch seine Live-Tournee in Berlin starten.

Dieter Bohlen auf Tour

31.08.2019 – Berlin, Zitadelle Spandau

14.09.2019 – Zürich, Hallenstadion

28.09.2019 – Leipzig, Arena

04.10.2019 – Hamburg, Barclaycard Arena

05.10.2019 – Mannheim, SAP Arena

02.11.2019 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

16.11.2019 – Dortmund, Westfalenhalle

06.12.2019 – Wien, Stadthalle

07.12.2019 – München, Olympiahalle