Dieter Bohlen: Neues Album kommt nun doch im Juli

Dienstag, 11. Juni 2019 08:51 Uhr

Ja was denn nun? Dieter Bohlen (65) kündigte auf Instagram für den 5. Juli ein neues Album an. Das Album, dass er Anfang April groß bewarb, um es vier Wochen später wieder abzublasen. Nun kommt „Dieter feat. Bohlen“ also doch.

Auf Instagram meldete sich Dieter Bohen zu dem Album hin und her: „Am 5.7. kommt mein neues Album. In der Story könnt ihr es bestellen! Nach allem Hin und Her ich freu mich sehr, es wird ein normales Album geben, eine Dreier-Box und sogar eine physische Picturedisc für Sammler.“

Dieter Bohlen hatte Ende April ein neues Album aus Zeitmangel abgesagt, denn ab August wird der Produzent auch auf große Comeback-Tournee gehen. Damals sagte er auf Instagram: „Ich habe heute mal nicht so schöne Nachrichten für euch. Es kommt doch kein Album raus. Leute, ich schaffe es nicht. Entweder Album oder Tour. Bei der Tour bin ich jetzt so weit, ich schaffe es zeitlich einfach nicht, dieses Album vernünftig zu machen.“

Die Tourdaten

31.08.2019 – Berlin, Zitadelle Spandau

14.09.2019 – Zürich, Hallenstadion

28.09.2019 – Leipzig, Arena Leipzig

04.10.2019 – Hamburg, Barclaycard Arena

05.10.2019 – Mannheim, SAP Arena

02.11.2019 – Berlin, Mercedes-Benz-Arena

16.11.2019 – Dortmund, Westfalenhalle

06.12.2019 – Wien, Wiener Stadthalle

07.12.2019 – München, Olympiahalle

