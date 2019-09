Dieter Bohlen singt mit Sarah und Pietro Lombardi

In der dritten Ausgabe der diesjährigen „Supertalent“-Staffel gibt es ein echtes Highlight! Dieter Bohlen und Sarah Lombardi haben eine besondere Überraschung für die Supertalent-Zuschauer: Sie singen das erste Mal überhaupt gemeinsam.

Live performen sie den Klassiker „We have a dream“, den Song aus der aller ersten „DSDS“-Staffel, den die damalige Top 10-Kandidaten damals veröffentlichte. Wie die Zuschauer wohl auf diese ganz besondere Performance der beiden reagieren werden?

Fans wünschen sich Pietro Duett

Aber nicht nur mit Sarah singt Dieter Bohlen ein Duett, auf dem Instagram-Kanal von Pietro Lombardi lud dieser ein kurzes Video hoch, in dem die beiden Juroren auf eine Challenge aufmerksam machen.

Dann stimmen sie gemeinsam den Capital Bra Hit „Chery Lady“ an, der ein Cover vom gleichnamigen Modern Talking Hit ist. Das kommt bei den Followern ziemlich gut an und die Fans fordern ein Duett von Dieter und Pietro. Einer schreibt: „Ihr seid so genial. Macht doch mal ne Single zusammen“ und ein anderer stimmt zu: „Schreit nach nem Duett“.

„Das Supertalent“ am Samstag um 20:15 Uhr auf RTL.

