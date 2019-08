Dieter Bohlen vor seiner ersten Solotour: „Ich muss hier mehr kämpfen“

Immer lässig, immer locker: DSDS-Juror Dieter Bohlen ist eigentlich ein alter Hase im Showgeschäft. Aber auch er ist manchmal nicht frei von Anspannung.

Musikproduzent Dieter Bohlen (65) ist vor seiner Comeback-Tournee durch Deutschland etwas aufgeregter als sonst. „In den letzten Jahren bin ich auch in Moskau oder sonst wo aufgetreten, das ist ganz entspannt. Aber wenn ich dann in Hamburg das erste Mal in meinem Leben in so einer Riesenhalle spiele, ist das schon ein anderes Feeling“, sagte Bohlen der Deutschen Presse-Agentur. „Ich weiß ja auch, dass der Prophet im eigenen Lande nicht so viel gilt und ich hier mehr kämpfen muss, als wenn ich in Moskau vor 50.000 Leuten singe.“

Tour zu „neuem“ Album

Der ehemalige „Modern Talking“-Musiker und langjährige TV-Juror („Deutschland sucht den Superstar“) hatte im Sommer seine neue Platte „Das Mega Album“ veröffentlicht, auf der er viele seiner selbst komponierten Lieder selbst singt. Das stieg am 12. Juli auf Platz 4 ein und steht derzeit nach 6 Wochen auf Platz 66. Auf seinen Konzerten wolle er mit einer achtköpfigen Band etwa Lieder von Yvonne Catterfeld und Pietro Lombardi live spielen.

„Ich weiß natürlich jetzt schon, dass viele sagen werden: Yvonne Catterfeld hat ‚Für Dich‘ besser gesungen. Klar hat sie das. Sonst hätte ich sie das damals auch nicht singen lassen“, erklärte Bohlen. Es gehe ihm bei der Tour ohnehin nicht vordergründig um den Gesang. „Ich sehe mich eher als Entertainer, der seine Instagram-Rubriken präsentiert, die Geschichten hinter den Songs erzählt und mit den Leuten Quatsch macht.“

Auftakt der „Mega-Tournee“ ist am 31. August in Berlin. Weitere Stationen in Deutschland sind Leipzig (28.9.), Hamburg (4.10.), Mannheim (5.10.), Berlin (2.11.), Dortmund (16.11.) und München (7.12.). (dpa/KT)