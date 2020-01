Dieter Bohlen will mit Capital Bra Europa erobern

Wer hätte das gedacht: Seit ihrer gemeinsamen Cover-Version von „Cherry Lady“ scheint Rapper Capital Bra (25) und Popmusik-Altmeister Dieter Bohlen (65) eine tiefe Freundschaft zu verbinden.

Über Instagram gaben die beiden nun einige Einblicke in ihr letztes Treffen in einen Hamburger Szene-Restaurant. Am Samstag trafen sich die beiden Hit-Giganten beim Edel-Italiener zum Dinner – allerdings nicht ganz privat.

So ging es bei ihrem Treffen wohl auch um ein kommendes Projekt. Offenbar plane man einen weiteren gemeinsamen Hit.

„Habibi Dieter“

In seiner Insta-Story heizte der „Melodien“-Rapper die Spekulationen um eine weitere Zusammenarbeit an. So fragte er bei der Autofahrt zum Restaurant „Bald kommen neue Songs oder was?“ „Ja, ich würde ja gerne!“, erwiderte Dieter. Dann startet beim ungleichen Freundes-Paar ein Gespräch unter Möchtegern-Bros mit beeindruckend großer Gringe-Dichte.

„Auf jeden Fall, wir rasieren die Gegend, Bruder!“ Diese Bemerkung toppt Bohlen mit: „Ja, nicht nur die Gegend. Wir rasieren dieses Mal Europa.“ Um die Bromance weiter zu unterstreichen postete Capital in seiner Story ein Herz und die Worte „Habibi Dieter“.