Dimitri Vegas & Like Mike: Wird das der Frühlingshit 2019?

Samstag, 16. Februar 2019 12:10 Uhr

Knapp 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist der Toto-Klassiker „Africa“ popkulturell präsenter denn je: in der namibischen Wüste erschallt der Song dank der Kunstinstallation von Max Siedentopf „bis in alle Ewigkeit“ ohne Pause, die Alternative-Rock-Legenden Weezer (in Kooperation mit Mock-Rock-Veteran Weird „Al“ Jankowitz) sorgten mit einer originalgetreuen Coverversion für Amüsement und Rapper Pitbull sampelte den Track für seinen Soundtrack-Beitrag zum DC-Blockbuster „Aquaman“.

Nun hat sich das belgisch-griechische DJ-Duo Dimitri Vegas & Like Mike an dem Pop-Klassiker bedient, dem Track einen musikalisch erfrischenden Twist verpasst und zusammen mit der kosovarischen Sänger und Songwriterin Era Istrefi die topmoderne Pop-Hymne „Selfish“ gezaubert.

Das Brüderpaar Dimitri Vegas & Like Mike zählt seit Jahren zu den ganz großen Namen der internationalen Dance-Szene. In ihrer Karriere arbeiteten die beiden bereits mit einer Reihe von hochinteressanten Kollaborationspartnern verschiedenster Genres zusammen, darunter Trap-Pionier Gucci Mane („All I Need“) und HipHop-Star Wiz Khalifa (bei der Sommer-Hymne „When I Grow Up“).

Eine krasse Karriere

Mit Era Istrefi holte sich das Duo nun eine der glamourösesten Künstlerinnen unsere Zeit ins Studio: nach ihrem Durchbruch mit dem Top-Ten-Hit „BonBon“ 2016 war Istrefi u.a. an dem WM-Song „Live It Up“ beteiligt, der in Kollaboration mit Nicky Jam, Will Smith und Diplo entstanden war. Im Dezember spielten Dimitri Vegas & Like Mike, die jüngst mit dem MTV Award als „Best Belgian Act“ ausgezeichnet wurden, eine ausverkaufte „Garden of Madness“-Homecoming-Show im Sportpaleis Antwerpen.