Disco-Legende Giorgio Moroder tut sich mit Schiller zusammen

Donnerstag, 14. Februar 2019 22:30 Uhr

Giorgio Moroder hat vor allen in den Siebzigern und Achtzigern Riesenhits produziert: ‚I Feel Love‘ (Donna Summer), ‚Call Me‘ (Blondie) oder ‚Flashdance … What a Feeling (Irene Cara) aus dem Film ‚Flashdance‘ sowie ‚Take My Breath Away (Berlin) aus dem Film ‚Top Gun‘. Nun hat er sich mit Ambient-Großmeister Schiller zusammengetan.

St. Ulrich, Grödnertal, Südtirol. Hier in diesem kleinen Dorf entstand einer der 16 Tracks für das neue Schiller-Album „Morgenstund“. Christopher von Deylen und Giorgio Moroder vertieften sich in einen engen, musikalischen Austausch.

Gemeinsam entwickelten sie das Instrumentalstück „Lichtjahre“ – cinematographisches Kopfkino mit einer bestechenden Melodie des mehrfach oscar-prämierten Musikproduzenten und Komponisten Moroder, der u.a. die Soundtracks für die Hollywood-Blockbuster „Flashdance“ und „Top Gun“ lieferte.

Dreimal trafen sich Moroder und von Deylen für die schillerschen „Lichtjahre“. Jetzt müsste eigentlich nur jemand in Hollywood noch den passenden Film dazu drehen. Christopher von Deylen sagte dazu: „Bei einem unserer Treffen fragte ich nach seinem perfekten Tag. Wenn der Morgen so ist wie das Heute, dann bin ich glücklich, antwortete er. Wir lachten, weil das Leben manchmal so einfach sein kann.“

‚Morgenstund‘ erscheint am 22. März 2019 in diesen 4 verschiedenen Editionen.

Es werde Licht – Die neue Arena Tour 2019

08.05.2019 Dresden, Messe

09.05.2019 Leipzig, Arena

10.05.2019 Frankfurt, Jahrhunderthalle

11.05.2019 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

12.05.2019 Bielefeld, Seidensticker Halle

14.05.2019 Erfurt, Messe

15.05.2019 Hannover, Swiss Life Hall

17.05.2019 Köln, LANXESS arena

18.05.2019 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

19.05.2019 Mannheim, SAP Arena

20.05.2019 Stuttgart, Porsche Arena

21.05.2019 München, Olympiahalle

23.05.2019 Bremen, ÖVB-Arena

24.05.2019 Hamburg, Barclaycard Arena

25.05.2019 Berlin, Mercedes-Benz Arena