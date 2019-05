DJ BoBo: Bombastische Show

Montag, 13. Mai 2019 23:28 Uhr

René Baumann (51) alias DJ Bobo trat am letzten Wochenende mit seiner „KaleidoLuna”-Tour in der „Arena Leipzig” auf. 8000 Leute kamen in die ausverkaufte Arena, um sich dieses Spektakel anzusehen und sie wurden nicht enttäuscht. Wir haben die besten Bilder!

Kurz nach 18 Uhr meldete sich DJ BoBo über die Lautsprecher, die das Event den ganzen Abend mit unterstützten. „Ich bin bereits im Raumanzug, gleich geht es los!“. Er forderte seine Fans außerdem auf: „Ihr dürft ausdrücklich filmen und fotografieren. Und teilt es auf allen Social-Media-Kanälen!“.

Und sie sollten nicht vergesse, ihren Sitznachbarn zu begrüßen. Ein lautes „Hallo” ging durch die Arena.

Kunterbunte Bühnenshow

Was folgte war atemberaubend! Zweieinhalb Stunden Pop-Dance-Floor-Party auf einer acht Meter hohen und vierstöckigen Bühne folgten. Neben dem 90er-Star stand wie gewohnt Ehefrau und Sängerin Nancy Baumann (48), die in ihrem goldenen, kurzen Kleid fast schon königlich wirkte. Um das Ehepaar herum unzählige Tänzer, die über den Abend mit mehr als 80 verschiedenen Kostümen verzauberten. So fügten sie sich immer wieder neu in die wechselnden Hintergründe ein. Die visuellen Effekte waren wie immer aufwendig, von futuristischen Städten bis in Flammen stehenden Planeten war alles dabei.

Die Stimmung in der Arena war kurz gesagt sehr gut und das über die gesamte Konzertlänge. DJ BoBo schaffte es mit seiner fröhlichen Art gut, die Leute zu animieren und sogar zum mittanzen zu bewegen. Man sah ihm den Spaß bei seinem Auftritt an und dies übertrug sich mit leichtigkeit auf die Fans. Gerade der Song „Pray“ brachte die Menge zum Hüpfen und Tanzen. Wahrscheinlich auch, weil das damalige offizielle Video zum Song bei einem Konzert in den 90er in der sächsischen Metropole entstand.

Geburtstagsständchen

Unter den alteingesessenen Fans fanden sich auch neue Generationen. Mittendrin durften sich alle unter 12-Jährigen melden. Bühnenkönig DJ BoBo holte eines der Kinder schließlich auch auf die Bühne. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen Geburtstag hatte und so folgte ein Ständchen der gesamten „Arena Leipzig”. Als Dank spielte die Kleine am Schlagzeug solo eine Passage des Queen-Hits „We will rock you” – Episch!

Nach diesem riesen Brimborium, einer ausgesprochenen Wahnsinns-Show, kündigte DJ BoBo die nächste Tour zu seinem 30-Jährigen Bühnenjubiläum 2022 an. Auch nach Leipzig will er dann zurückkehren und nochmal alles toppen. Ob ihm das bei diesem atemberaubenden Konzert von gestern überhaupt gelingen kann und wie, wird man dann sehen.