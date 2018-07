DJ Khaled: Video mit Justin Bieber schon über 8 Mio Views

Samstag, 28. Juli 2018 20:25 Uhr

Innerhalb von 24 Stunden gab es über unfassbare acht Millionen Views auf das neue Video ‚No Brainer‘ von Pop-Schwergewicht DJ Khaled. Das ist zwar super aber nicht ungewöhnlich für den Superstar.

Sein aufwändiges und kunterbuntes Video zur neuen Single ‚No Brainer‘ mit einem langhaarigen Justin Bieber, Quavo, Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Migos sowie Chance The Rapper, dem Überflieger des Jahres schlechthin, veröffentlichte er gestern Abend und wir wollen es auch unseren Lesern nicht vorenthalten. Natürlich ist auch der 21 Monate alte Sohn von Khaled wieder mit dabei. Sein berühmter Papa lässt ja offenbar keine Gelegenheit aus, den Knirps vor die Kamera zu halten.

Dass bis zur Stunde über 27.000 den Clip Scheiße finden fällt dann bei der Vielzahl der Views und 625.000 „Daumen hoch“ nicht ins Gewicht. Der Song wird auf dem neuen Khaled-Album ‚Father of Asahd‘ zu hören sein.

Warum Khaled den Sohn vor die Kamera zerrt

Der frischgebackene Vater sprach in der Show von Conan O’Brien kürzlich darüber, warum er seinen Sohn in all seine Musikprojekte involviert. Er sagte: „Ich möchte ihm einfach alles geben. Es geht nicht um materielle Dinge, es geht um Liebe. Also gebe ich meinem Sohn all meine Liebe, genauso wie meine harte Arbeit und meinen Segen.“

Schon im letzten Jahr schloss sich der 42-jährige Produzent mit dem ‚Sorry‘-Sänger, dem Rapper aus Chicago und dem Migos-Star zusammen und produzierten den Hit ‚I’m The One‘. Khaled ist bekannt dafür, mit Top-Stars wie Rihanna, Beyonce und Jay Z zusammenzuarbeiten.