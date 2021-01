24.01.2021 21:30 Uhr

DJ Michelle: Dies Neunjährige ist die jüngste DJane der Welt

Sie ist noch keine zehn Jahre alt, aber schon ein Vollprofi als DJane. Die neunjährige Mishel aus Dubai macht als DJ Michelle international Karriere.

Wow, so mancher Mensch findet seine Profession schon in den Kinderschuhen. So auch DJ Michelle. Das erst neunjährige Mädchen namens Mishel Rasul aus Dubai geht noch zur Grundschule, aber begeistert mit ihren Sets schon die halbe Welt.

101.000 Follower auf Instagram

In einem Alter in dem andere Kinder noch nicht einmal ein Handy haben, darf sich DJ Michelle bereits über 101 Tausend Follower alleine auf Instagram freuen.

Ihr außergewöhnliches Talent zog schon die Aufmerksamkeit von so manchem internationalen Superstar auf sich. Zu ihren Followern gehören unter anderem DJ Snake, Chris Brown, Latoya Jackson, Massari und Soulja Boy.

Erstes Set mit 5

Man will es kaum glauben, aber DJ Michelle blickt schon auf drei Jahren Berufserfahrung zurück. Ihr erstes Set legte sie im zuckersüßen Alter von fünf Jahren auf. Man fragt sich jetzt natürlich, wie ein Kleinkind darauf kommt, Platten auflegen zu wollen.

Die Antwort ist ganz einfach, denn der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sie sagte der Zeitung „Gulf News.“: „Seit ich denken kann, habe ich meinen Daddy beim Auflegen, Scratchen, Mixen und Üben zugesehen. Er ist als DJ Shock bekannt und legt seit mehr als 20 Jahren auf“.

Unterstützende Eltern

Die treibende Kraft hinter Mishels junger Karriere sind also ihre Eltern. Sie unterstützen die Leidenschaft ihrer Tochter voll und ganz. Für sie steht klar: „Wir denken, es ist wichtig, alles zu fördern, wofür sich unsere Kinder interessieren. Wir wollen ihnen dabei ein Maximum an Unterstützung, Aufmerksamkeit und Zeit geben und sie den Beruf wählen zu lassen, den sie in Zukunft am liebsten ausüben möchten“.

DJ Michelle liebt ihren Job

Die 8-Jährige genießt ihren Job jetzt schon in vollen Zügen. Das DJing gibt ihr die Möglichkeit ihre Leidenschaft für Musik mit anderen Menschen zu teilen.

„Musik bringt Glück“, sagte sie. „Ich genieße es, als DJ aufzutreten, zu tanzen, zu singen, zu schauspielern und gute Vibes zu verbreiten, und ich erhalte eine Menge Massagen aus der ganzen Welt, die mir sagen, dass ich sie jedes Mal zum Lächeln bringe, wenn sie mich sehen. Ich inspiriere sie und sie inspirieren mich und das gefällt mir.“