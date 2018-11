Drake legt 2019 mit neuem Album nach

Freitag, 9. November 2018 10:39 Uhr

Das dürfte seine Fans freuen: Der kanadische Superstar Drake (32) bringt nächstes Jahr ein neues Album heraus.

Der ‚God’s Plan‘-Rapper hat erst im Juni die LP ‚Scorpion‘ veröffentlicht, doch schon jetzt arbeitet er fleißig am Nachfolger und will diesen bereits 2019 auf den Markt bringen. Dies verriet er bei einem Konzert in der kanadischen Stadt Edmonton, das im Rahmen seiner ‚Aubrey & the Three Migos Tour‚ stattfand.

Nach der Tour will er ins Studio

Auf der Bühne teilte der Rapper seinen Fans mit: „Okay, sechs Shows sind noch übrig. Ich denke, ihr wisst es wohl – ich werde euch erzählen, was ich tun werde. Denn ich habe stets Nächte wie diese, die mich daran erinnern, wieso ich meinen Job so sehr liebe. Ich verspreche euch, sobald diese Tour vorbei ist und ich vielleicht eine kleine Pause einlege, werde ich sofort damit anfangen, an einem neuen Album zu arbeiten, damit wir zurück nach Edmonton kehren können und eine neue Party haben können.“

Es ist wohl keine große Frage, dass auch die nächste Platte des Musikers zum Bombenerfolg werden wird. Kürzlich knackte er sogar einen Beatles-Rekord und war mit zwölf Hits in den Top Ten vertreten. Die Beatles kamen laut ‚Rolling Stone‘ bei ihrem Durchbruch im Jahr 1964 „nur“ auf elf Singles. Kein Wunder also, dass Drake topmotiviert an neuer Musik arbeiten will.