Drake rappt über Sohn und dessen Mutter

Drake bringt am 2. April seine neue Single ‚Tootsie Slide‘ heraus. Der Rapper aus Toronto gab seinen Fans im März bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Album-Nachfolger von ‚Scorpion‘ aus dem Jahr 2018, als er die Tracks ‚When to Say When‘ und ‚Chicago Freestyle‘ auf SoundCloud veröffentlichte. Außerdem drehte er ein Musikvideo für beide Songs und brachte den Song ‚War‘ auf den Markt.

Nun kündigte er die Veröffentlichung von ‚Tootsie Slide‘ für diese Woche an. Der Titel des Tracks basiert auf einer viral gegangenen Tanz-Challenge auf der Video-Sharing-Plattform TikTok. Als der Song, bei dem es sich wohl um eine Einzelveröffentlichung handelt, auf Influencer Tootsies Seite in der App auftauchte, bekam er den Titel ‚Slide‘.

Über Mutter seines Kindes

Neben das Single-Cover schrieb Drake auf Instagram: „DONNERSTAG UM MITTERNACHT @toosie @ozmusique“ Der ‚God’s Plan‘-Hitmacher rappte auf ‚When to Say When‘ über das Vatersein und seine Billboard-Charterfolge.

Er erwähnte zudem Sophie Brussaux, die Mutter seines zweijährigen Sohnes Adonis. Für ‚Chicago Freestyle‘ bediente sich der Rap-Star bei Kollege Eminem und dessen Hit ‚Superman‘ aus dem Jahr 2002.