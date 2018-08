Drohung? Matthias Reim will noch 20 Jahre singen

Mittwoch, 29. August 2018 11:50 Uhr

Ein voller Saal sei die beste Motivation, sagt Schlagerstar Matthias Reim. Der 60 Jahre alte Sänger denkt nicht ans Aufhören. Er will sich jedes Jahr auch ein bisschen neu erfinden. Das unterscheidet ihn von so manch anderen Kollegen.

Für Matthias Reim („Verdammt, ich lieb‘ dich“) ist die Rockerrente noch lange nicht in Sicht. „Ich liebe diesen Job und möchte ihn noch 20 Jahre machen“, sagte der beliebte Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Man müsse daran denken, was die Leute hören wollten und zugleich jedes Mal etwas Neues ins Programm bringen. „Das ist die Herausforderung. Das hält mich jung und lebendig und lässt meinen Kopf weiterarbeiten.“ Ohne das Singen würde er vermutlich krank werden: „Wenn Antrieb, Freude und Kreativität schlafen gehen, beginnt man zu verkalken. Stillstand ist der Tod.“ Deshalb rate er allen Älteren, sich zeitig ein Hobby zu suchen. (dpa/KT)