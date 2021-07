DSDS-Castings gestartet: Florian Silbereisen & Co. hinter Glas – Erste Bilder!

Florian Silbereisen macht sich in Wernigerode auf die Suche nach einem möglichen Superstar.

22.07.2021 16:48 Uhr

Dieter Bohlen ist raus, dafür sitzt jetzt Florian Silbereisen in der „DSDS“-Jury. Heute beginnt seine Superstar-Suche.

In einem Glaskasten mitten auf dem Marktplatz von Wernigerode im Harz hat die neue Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) Platz genommen.

Florian Silbereisen ist nervös

Am Donnerstag starteten in der Stadt in Sachsen-Anhalt die Castings für die neue Staffel, in der nun fest Florian Silbereisen in der Jury sitzt und erstmals nicht mehr Dieter Bohlen. Die Nervosität an diesem ersten Tag sei da, sagte der TV-Moderator kurz vor Beginn der Dreharbeiten im RTL-Journal „Punkt 12“. „Es ist für uns etwas Neues und wir wollen einen neuen Superstar finden“, verriet Silbereisen.

Hier gibt’s erste Bilder:

Gläsernes Studio

Durch das gläserne Studio kann das Publikum der Jury in den nächsten Tagen auf die Finger gucken. Rundherum stehen Leute und schauen bei den Dreharbeiten zu. Das Treiben rund um das Casting soll Wernigerode noch bis in die kommende Woche begleiten. Die Stadt ist der erste von mehreren Casting-Orten. Ausgestrahlt werden sollen die Folgen der Show ab Januar 2022.

Zeit nach Dieter Bohlen beginnt

RTL hatte im März bekanntgegeben, dass es für die 19. Staffel von „DSDS“ eine komplett neue Jury gebe. Damit ging auch nach fast 20 Jahren die Ära des langjährigen Oberjuroren Dieter Bohlen (67) bei „DSDS“ zu Ende. Neben TV-Moderator Silbereisen (39) sitzen nun der Produzent Toby Gad (53) und die Sängerin Ilse DeLange (44) in der Jury.