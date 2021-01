09.01.2021 16:47 Uhr

DSDS: Diese Szene werden wir nicht mehr zu sehen bekommen

Es gibt sie immer wieder: Die Leute, die bei "Deutschland sucht den Superstar" schon beim Betreten des Raums sofort Starpotenzial versprühen oder wie Jury-Chef Dieter Bohlen sagen würde: Bei denen stimmt das Gesamtpaket.

Eine dieser Teilnehmerinnen, die auf Anhieb die Jury beeindruckt ist Anita Omoregie. Die 19-jährige Hamburgerin zieht beim DSDS-Casting den bei RTL mittlerweile komplett in Ungnade gefallenen Juroren Michael Wendler in seinen Bann und der macht große Augen …

„Du bist echt die Hübscheste“

Der gefallene Schlagerbarde, der wegen kruden Verschwörungstheorien und unfassbaren Vergleichen nun komplett aus der Show geschnitten wurde, ist direkt von Anitas Aussehen fasziniert: „Du bist echt die hübscheste, die ich hier bisher gesehen habe“. Diese Szene werden wir also nicht mehr zu sehen bekommen, nachdem Wendler mit seinem KZ-Vergleich für Empörung sorgte.

Steht angesichts von Anitas Äußerem die Frage im Raum, ob sie auch mit ihrem Gesang überzeugen kann?

Die 19-jährige Fachinformatikerin bezeichnet sich selbst als „cool, lustig, hilfreich und selbstbewusst!“ Sie will zeigen, dass sie nicht nur gut aussehen kann, sondern auch etwas im Köpfchen hat. Sie liebt Sport und möchte mit ihrem Fitnessblog auf Instagram richtig durchstarten.

Anita will der nächste Superstar werden

Bei DSDS will sie mit ihrem guten Gesang, ihren positive Vibes, ihrer Optik und Tanz überzeugen. „Mein Ziel ist es ein Superstar zu werden“. Ihr Motto: „Wenn du etwas erreichen willst, schaffst du es auch – immer positiv bei der Sache bleiben!“

Ob es Anita Omoregie schafft die Jury mit ihrer Version von Emeli Sandés Hit „Read All About It Pt. III“ zu verzaubern zeigt sich heute Abend ab 20:15 Uhr bei RTL und auch bei TVNow.