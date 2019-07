DSDS-Fünfter Benny Kieckhäben: Neuer Look, neuer Song

Samstag, 6. Juli 2019 20:26 Uhr

Benny Kieckhäben (29) belegte 2009 den fünften Platz bei „DSDS“ und begeisterte in der Castingshow durch seine schrille Art. Nun ist der gelernte Friseur und Sänger wieder zurück und möchte mit seiner Musik wieder Erfolge feiern.

Aber wer war eigentlich nochmal Benny Kieckhäben? Bei „DSDS“ fiel der Wormser durch schräge Outfits und einen noch schrägeren Vokuhila auf. Damals noch mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen, hat er nun 15 Kilo abgespeckt. Der Nackenspoiler ist ab, er trägt das Haar nun wahlweise raspelkurz oder als Undercut, dafür lässt er einen Bart stehen.

Er wagt ein Comeback

Zehn Jahre sind seit seiner „DSDS“-Teilnahme vergangen, die man ihm aber auch nicht nur optisch ansieht. Benny hat einige Höhen und Tiefen mit erleben müssen, war nach „DSDS“ noch einige Zeit als Sänger unterwegs und tingelte mal hier und mal da auf Veranstaltungen herum.

Danach arbeitete er wieder als Friseur, wie gegenüber der „Bild“-Zeitung berichtete: „Ich fing in Worms wieder ganz bodenständig an. In meinem Job als Friseur. Hab Fortbildungen gemacht, dann fünf Jahre einen Salon mit acht Mitarbeitern geleitet. Kraft getankt. Zu mir gefunden.“

Er singt jetzt deutsch

Nun ist er musikalisch zurück, nennt sich jetzt BéK. Sein neuer Song heißt „#instalove“ und ist der Startschuss für sein Comeback. Der Song ist eine poppige Sommernummer, die Lust auf Urlaub macht.

Privat soll sich Benny Kieckhäben im September 2018 mit seinem Freund verlobt haben. Damals schrieb er auf Instagram: „Ich gebe ungern mein Privatleben preis – nun hier ein großer Einblick. Ich würde euch gerne jemand vorstellen. 2 1/2 Jahre mein Beschützer und nun mein Verlobter. Du bist das schönste was mir in meinem Leben passiert ist.“