DSDS: Ramon Roselly mit erfolgreichstem Verkaufsstart seit 2016

Ramon Roselly ist Deutschlands neuer RTL-Superstar. Der ehemalige Zirkusartist und Schlagersänger setzte sich am Samstagabend in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ mit überwältigendem Vorsprung gegen die Konkurrenz durch.

Nun mischt er auch die Musikverkäufe auf. Wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment belegt, landete Roselly mit „Eine Nacht“ nicht nur den deutschlandweit erfolgreichsten Song des vergangenen Wochenendes, sondern sogar den besten Start eines „DSDS“-Siegers seit vier Jahren.

Noch beliebter war in den ersten drei Verkaufstagen zuletzt nur Prince Damien („Glücksmoment“, 2016).

Ob Roselly eine Top-Platzierung in den Offiziellen Deutschen Single-Charts erreichen wird, zeigt sich erst am Donnerstag in der Wochewnauswertung. Auch die Mitfinalisten Chiara D’Amico, Joshua Tappe und Paulina Wagner könnten mit ihrer Version des von Dieter Bohlen komponierten „Eine Nacht“ die Top 100 knacken.

80,82% voteten für Ramon

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern.

Erdrutschartige 80,82 % der Zuschauer von Deutschland sucht den Superstar haben vergangenen Samstag Ramon Roselly sein gewaltiges Talent bestätigt. Er war seit seinem ersten Auftritt zweifellos der Favorit der Jury, aber liebt ihn Fernseh-Deutschland auch? Diese Frage stand wochenlang in der Luft, dann wurde es klar: Ramon ist wohlverdient Deutschlands neuer Superstar.

Ramon Roselly entstaubt das generationsübergreifende Traditions-Genre gründlich, um es auf eine unverbrauchte und ironischerweise moderne Art ganz neu zu interpretieren.

Am 10. April veröffentlicht Ramon sein Debütalbum „Herzenssache“. Hier die Titel:

Tracklist „Herzenssache“

1. Nachts, wenn ich so alleine bin

2. Wenn du gehst

3. Es gibt kein Wort dafür

4. Eine Nacht

5. Wie zwei Sterne im Himmel

6. Der Himmel kann die Hölle sein

7. Eine Sommernacht mit dir

8. Du hast ja Tränen in den Augen

9. Sag einfach ja

10. Ist es wahr?

11. 100 Jahre sind noch zu kurz

12. Mandy