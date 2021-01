23.01.2021 18:30 Uhr

DSDS: Yvonne Wohlgemuth aus der Oma-WG im Duett mit Maite Kelly

Ramon Roselly, DSDS-Sieger von 2020 ist in der sechsten Ausgabe der Castinshow dabei und Schlagerstar Maite Kelly vergibt eine Goldene CD.

Eine, die es wie Vorjahresgewinner Ramon Roselly ebenfalls in den Schlager-Olymp schaffen möchte, ist die 28-jährige Yvonne Wohlgemuth. Passend zu ihrer Liebe zum Schlager und zu DSDS-Jury-Mitglied Maite Kelly hat sie sich den Song „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser & Maite Kelly ausgesucht.

Sie träumt von Helene Fischer

Yvonne lebt zusammen mit ihrer Oma in einer WG in Fürth. Nach dem Tod ihres Opas ist sie bei ihrer Oma eingezogen und kümmert sich um sie. Die sympathische Bayerin liebt Schlager über alles und träumt einmal davon ihr Idol Helene Fischer zu treffen, oder in einer Show von Florian Silbereisen aufzutreten.

Von ihr hat sie sogar einen Altar zu Hause aufgebaut. Ihre Oma unterstützt sie dabei ihren Traum einer Musikkarriere zu verwirklichen. Yvonne ist von ihrer Stimme überzeugt und glaubt daran DSDS zu gewinnen.

Die Sache mit dem Namen

Maite Kelly greift während Yvonnes Performance selbst zum Mikro und singt mit ihr ihren großen Hit. Ob Yvonne dem Vergleich mit der Originalsängerin standhalten kann? Die Chancen stehen schon mal ganz gut, denn ihr Nachname Wohlgemuth könnte ihr in diesem Wettbewerb Glück bringen.

Denn 2013 gewann beinahe eine Teilnehmerin mit dem gleichen – doch recht seltenen Nachnamen. Lisa Wohlgemuth konnte sich in der zehnten DSDS-Staffel damals den zweiten Platz erkämpfen und ist bis heute unvergessen.

Auch wenn nicht übermittelt ist, ob die beiden Sängerinnen miteinander verwand sind, verbindet sie zumindest ein einprägsamer Nachname, der neugierig macht. Ob Yvonnes Nachname ihr tatsächlich Glück bringt, zeigt sich heute Abend ab 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL.