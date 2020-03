DSDS: So geht’s mit den Top 7 ab Freitag weiter!

Fas war am Samstagabend die letzte Entscheidung im Recall von „Deutschland sucht den Superstar“, in dem die Top 11 Kandidaten auf die Top 7-Kandidaten für die Liveshows reduziert wurden.

3,55 Millionen Zuschauer sahen die bis dahin besten 11 Kandidaten in der Show „Recall – Die Entscheidung“. Die traten zunächst in Gruppen vor die Jury, und Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo wählten die überzeugendsten Performer unmittelbar in die Liveshows: Ramon Kaselowsky (26) aus Zschernitz, Joshua Tappe (25) aus Holzminden, Ricardo Rodrigues (21) aus Basel (Schweiz) und Paulina Wagner (22) aus Köln qualifizierten sich somit direkt. Die verbliebenen sieben Kandidaten durften im Anschluss einen weiteren Song einstudieren, um diesen solo vor Publikum und Jury zu performen.

Es galt, einen der letzten drei Plätze für die Liveshows zu ergattern. Bei den Einzeldarbietungen überzeugten: Lydia Kelovitz (29) aus St. Egyden a. Steinfeld (Österreich), Marcio Pereira Conrado (25) aus Baden (Schweiz), Chiara Damico (18), aus Frankfurt.

Schon am nächsten Freitag, den 13. März, 16.00 Uhr sind die Top 7-Kandidaten im neuen RTL-Daily-Talk „Marco Schreyl“ zu Gast. Thema der Sendung: „Phänomen DSDS – Countdown zu den Live-Shows“.

Neue Regel für die Liveshows

Am Samstag, den 14. März, 20.15 Uhr treten die Top 7-Kandidaten in der ersten von insgesamt vier Liveshows auf der großen DSDS-Bühne an. Alexander Klaws (36), der DSDS-Sieger der ersten Staffel 2003 und inzwischen gefeierter Musical-Star, wird die Liveshows moderieren.

Und noch etwas ist neu: Ab der ersten Show können die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting wählen, welche Sänger eine Runde weiter sind. Doch erstmals hat auch die Jury eine Stimme und überlässt nun endlich nicht mehr einem unberechenbaren Publikum die stimme! Jeder Juror hat eine neugestaltete goldene CD auf dem Pult, die sichtbar 5% Stimmanteil symbolisiert.

Empfindet der Juror einen Auftritt als besonders gelungen, kann er aufstehen und seine goldene CD überreichen. Die verteilten Jurorenprozente werden dem Votingergebnis der Zuschauer am Ende der Show hinzugerechnet. Und: Jeder Juror muss seine goldene CD während der Show vergeben.

In jeder Liveshow verlässt der- oder diejenige mit den wenigsten Stimmen die Show, bis im großen Live-Finale die vier besten Sängerinnen und Sänger um den Sieg kämpfen.