Dua Lipa: Das ist ihr neues Video zu „Future Nostalgia“

Nach dem Riesenerfolg von Dua Lipas letzter Single ‚Don’t Start Now‘, die bisher über 240 Mio. Streams und über 1 Mio. verkaufte Einheiten zählt, folgt nun ‚Future Nostalgia‘.

Ein 80er Jahre inspirierter Titel, der eine weitere Facette ihres bevorstehenden Albums und der nächsten aufregenden Ära ihrer Karriere zeigt.

Quelle: instagram.com

„Der Album-Titeltrack ‚Future Nostalgia‘ ist eine kleine Aufmerksamkeit bis zum neuen Jahr“, sagt Dua. „Ich habe den Song mit Jeff Bhasker und Coffee an einem Nachmittag in L.A. geschrieben. Er ist spielerisch, lustig und zeigt, dass wir uns nicht allzu ernst nehmen. Aber wir liebten ihn so sehr, dass wir den Song unbedingt teilen wollten.“

Seit ihrem Debütalbum in 2015 zählt Dua Lipa bereits über 4 Millionen Album- und 40 Millionen Singleverkäufe weltweit. Das Album ist offiziell das am meisten gestreamte Album einer Künstlerin in der Geschichte von Spotify.

Zudem ist sie die jüngste Solo-Künstlerin, die jemals 1 Milliarde Views auf YouTube erreicht hat. Sie gewann insgesamt drei BRITS in den Kategorien British Female Artist und British Breakthrough Artist in 2018 sowie Best British Single für „One Kiss“ in Zusammenarbeit mit Calvin Harris im Jahre 2019.

Außerdem wurde sie mit zwei Grammys als Best New Artist und Best Dance Recording für ihre Single „Electricity“, eine Kollaboration mit Silk City bei den 61. Jährlichen Grammy Awards, ausgezeichnet. Dua eröffnete zudem die MTV EMA Awards 2019 mit einer atemberaubenden Performance der Hitsingle ‚Don’t Start Now‘ in Sevilla, Spanien.