Dua Lipa: Das ist ihre neue Single „Don’t Start Now“

Dua Lipa meldet sich nach einer kurzen Verschnaufpause mit ihrem neuen Track „Don’t Start Now“ zurück. Die Single ist eine mit Adrenalin und guter Laune geladene Nu Disco Tanzhymne über Positivität und Selbstbestimmung.

„Ich habe mich entschieden, diesen Song zuerst zu veröffentlichen, um ein Kapitel meines Lebens abzuschließen und um ein anderes zu beginnen“, erklärt Dua. „In eine neue Ära mit einem neuen Sound!“

Eine, wie keine

Weiter sagt sie über ihr neustes Werk: „Es geht darum, weiterzumachen und niemandem zu erlauben, sich dem in den Weg zu stellen. Für mich fühlte es sich natürlich an, da „Don’t Start Now“ mit derselben großartigen Crew entstanden ist, die auch schon bei ‚New Rules‘ mitgewirkt hat.“

Seit ihrem Debütalbum in 2015 zählt Dua Lipa bereits über 4 Millionen Albumverkäufe und 10 Millionen Singleverkäufe weltweit. Das Album ist offiziell das am meisten gestreamte Album einer Künstlerin in der Geschichte von Spotify. Zudem ist sie die jüngste Solo-Künstlerin, die jemals 1 Milliarde Views auf YouTube erreicht hat.

Sie gewann insgesamt 3 BRITS als British Female Artist und British Breakthrough Artist in 2018 sowie Best British Single für „One Kiss“ in Zusammenarbeit mit Calvin Harris im Jahre 2019. Außerdem wurde sie mit 2 Grammys für Best New Artist und Best Dance Recording für ihre Single „Electricity“, ihre Kollaboration mit Silk City bei den 61. Jährlichen Grammy Awards, ausgezeichnet.