Dua Lipa: Deshalb nervt sie die Musik-Industrie

Dua Lipa (23) übt Kritik an der Musik-Industrie. Die ‚One Kiss‘-Sängerin hat genug von den Doppelstandards, die es weiblichen Künstlern so viel schwerer machen, Erfolg zu haben.

„In der Musik-Industrie musst du hart arbeiten, um etwas zu erreichen. Frauen müssen viel härter dafür arbeiten als Männer“, fand sie heraus. Deshalb identifiziert sich die Sängerin auch klar als Feministin: „Jeder, der kein Feminist ist, ist sexistisch.“

Es gibt krasse Unterschiede

Die Popkünstlerin fügt hinzu, dass „Frauenfeindlichkeit sehr tief reichen“ könne. „Wenn ein Typ singt ‚Mein Herz ist gebrochen‘, dann sagt jeder ‚Der Arme!‘ Wenn ein Mädchen mächtige Worte wie ‚Diese Person ist mir inzwischen komplett egal‘ sagt, meint jeder ‚Du bist eine B***h!‘ Hoffentlich wird sich das ändern“, erklärt die 23-Jährige im Gespräch mit ‚Variety‘.

Dieser Umstand habe den Kampfeswillen in ihr allerdings erst recht geweckt. Mit Songs wie ‚Hotter Than Hell‘ und ‚IDGAF‘ kehrt Dua klischeehaften Liebesliedern den Rücken zu und macht ein feministisches Statement. „Es ist unmöglich, zu gewinnen, also wird es mich nicht davon abhalten, ehrlich in meiner Musik zu sein“, lautet ihre Ansage.