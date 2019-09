Dua Lipa: Neues Album mit „nostalgischen Vibes“

Dua Lipa hat ihre Fans neugierig gemacht, in dem sie angab, „sehr bald“ neue Musik zu veröffentlichen. Die 23-Jährige hat sehr leidenschaftlich an ihrem Album gearbeitet, das der Nachfolger ihres 2017 erschienenen Debüts wird, und sie kann es kaum erwarten, mit ihren Fans zu teilen, woran sie so lange gearbeitet hat.

Nach eigenen Angaben müssen die Fans sich nur noch ein wenig gedulden. In der Show ‚Entertainment Tonight‘ erzählte Dua Lipa: „Ich bin wegen der ganzen neuen Musik so aufgeregt und begeistert, schon bald etwas Neues herauszubringen. Ich warte schon ganz ungeduldig darauf, es endlich zu veröffentlichen.“ Die ‚New Rules‘-Sängerin verriet auch kürzlich, ihr neues Album sei „nostalgisch“ und „fühlt sich wie eine Dancercise-Klasse an“.

Quelle: instagram.com

„Es war sehr stressig“

Sie erzählte ‚BANG Showbiz‘: „Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Es war sehr stressig, wieder zurückzukommen und Interviews zu geben, denn ich dachte mir ‚Ich bin noch gar nicht bereit, darüber zu reden!‘ Aber es ist immer noch ein Pop-Album […] und enthält ein paar nostalgische Vibes.“

Die ‚Electricity‘-Sängerin machte sich mit Musiklegende Nile Rodgers auf den Weg zu den ikonischen Abbey Road Studios, um live etwas Instrumentation aufzunehmen, und erklärte, es sei eine surreale Erfahrung gewesen und brachte sie den Tränen nahe.