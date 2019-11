Dua Lipa plaudert Details zum neuem Album aus

Dua Lipa schwärmt von ihrem Freund Anwar Hadid. Die 24-jährige Sängerin präsentierte ihren Model-Freund zuletzt im Rahmen der American Music Awards zum ersten mal auf einem roten Teppich .

Gegenüber „Entertainment Tonight“ geriet die Künstlerin ins Schwärmen – besonders sein Äußeres scheint es Dua angetan zu haben. „Mein Date ist mein Freund. Er ist so gut aussehend, oder?“.

Quelle: instagram.com

Vorgeschmack auf neues Album

Die „New Rules“-Interpretin war bei der Zeremonie, die im Microsoft Theatre in Los Angeles stattfand, nicht für einen Preis im Rennen, sondern gab auch ihren neuen Song „Don’t Start Now“ zum Besten.

Vor der Show verriet sie den Reportern, dass sie hoffe, ihre Fans würden ihren Auftritt genießen. „Alles, was ich mit meiner Musik machen möchte, ist, dass die Leute Spaß daran haben… einfach tanzen. Ich möchte, dass es so unbeschwert ist“, so Lipa weiter. Zudem enthüllte sie, dass der Track ein guter Anhaltspunkt für das ist, was die Leute vom Rest ihres kommenden Albums erwarten können.

Sie fügte hinzu: „Die gesamte Platte hat ein Thema. Sie ist sehr von Disco inspiriert. Sie ist von den 80ern inspiriert. Es macht Spaß. Sie werden eine gute Zeit haben.“ Wann genau die neuen Songs veröffentlicht werden, steht allerdings noch nicht fest.