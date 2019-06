Ed Sheeran: Dieser Mann schwärmt von ihm

Samstag, 8. Juni 2019 15:47 Uhr

Max George würde gerne mit Ed Sheeran zusammenarbeiten. Der britische Sänger, der als Boyband-Mitglied von ‚The Wanted‘ bekannt wurde, ist ein großer Fan von Sheeran und würde nur allzu gern einmal mit dem Star zusammen im Studio arbeiten.

In Los Angeles durfte der Musiker bereits Zeuge von Eds unglaublichen Talent werden, wie er exklusiv gegenüber ‚BANG Showbiz‘ berichtete: „Ich würde unheimlich gern mit Ed Sheeran zusammenarbeiten. Er hat Klasse und ich hatte Glück, dass ich dabei sein durfte, als er seine Schreibsessions in L.A. abgehalten hat. Er spielte mir einige Sachen vor, die er an diesem Tag geschrieben hatte und er ist einfach unglaublich talentiert.“

Quelle: instagram.com

Der Musiker brachte erst kürzlich seine neue Solo-Single ‚Better On Me‘ heraus. Dass er sich nach der Trennung von ‚The Wanted‘ für eine Solo-Musikkarriere entschied, verdankte Max dem R&B-Star Jason Derulo, der ihn zu diesem Schritt ermutigte: „Ich traf Jason in L.A. Wir sprachen über Musik und er fragte, ‚Warum machst du keine Musik mehr?‘ Und ich sagte dann, ‚Ich habe noch nicht wirklich darüber nachgedacht, es alleine durchzuziehen.‘ Er schaute mich an und meinte, ‚Schau, ich würde dich gerne im Studio haben‘ und dann sind wir dorthin gegangen und machen seitdem nichts anderes mehr.“