Ed Sheeran: Hier ist das epische Video mit Camila Cabello & Cardi B

Ed Sheeran hat jetzt das offizielle Video zu seiner jüngsten Single „South of the Border“ (feat. Camila Cabello & Cardi B) veröffentlicht – Das Video wurde bereits innerhalb von nur zwei Tagen knapp 10 Millionen mal bei YouTube geklickt.

Die Hauptrollen in dem Clip, der einen frechen Blick auf das Spionage-Genre wirft, spielen Ed Sheeran, Camila Cabello und Cardi B sowie Schauspieler Paul Karmiryan und Model Alexis Ren.

Quelle: instagram.com

Eine wilde Jagd

Über den Verlauf des actiongeladenen, gut gelaunten Videos sehen wir zwei unterschiedliche Spione (gespielt von Paul Karmiryan und Alexis Ren) auf einer Mission, Sheerans wertvollster Besitztümer habhaft zu werden.

Begleitet von den Drehungen und Wendungen klassischer Spionagefilme, bewegen sich die Protagonisten in Richtung „south of the border“, während die irrwitzige Jagd ihren Lauf nimmt.

Der Song steht wenige Wochen nach seiner Veröffentlichung weltweit bereits bei über 170 Mio. Streams. Camila Cabello – die gerade mit dem offiziellen Sommerhit des Jahres 2019, „Señorita“ an der Seite von Shawn Mendes, wochenlang die Spitze der deutschen Single-Charts belegte sowie der globale Hip-Hop-Superstar Cardi B geben sich bei dieser Nummer die Ehre.