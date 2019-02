Ed Sheeran holt „The Darkness“ auf die Bühne

Freitag, 1. Februar 2019 08:43 Uhr

Briten-Popstar Ed Sheeran wird von The Darkness auf seiner Tour durch Großbritannien begleitet.

Der 27-Jährige wird am 16. und 17. August im Roundhay Park in Leeds und am 23. und 26. August im Ipswich Chantry Park seine heiß ersehnte ‚Divide‘-Tour zu Ende bringen und bei diesen Konzerten von der Band The Darkness als Vorgruppe unterstützt werden.

Die Gruppe besteht aus Justin Hawkins, Dan Hawkins, Frankie Poullain und Rufus Tiger Taylor und teilte nun bei Twitter selbst die frohe Kunde mit, dass sie vor Ed Sheeren auftreten werde. „Wir sind glücklich, ankündigen zu können, dass wir mit dem Gentlemen Ed Sheeran, der wie wir aus Suffolk kommt, auf seinen UK-Konzerten auf der Bühne stehen werden. Vielen Dank dafür, dass du uns dazu eingeladen hast“, heißt es in dem Tweet.

Ein paar Tickets gibt’s noch

Die Musiker rufen ihre Fans außerdem dazu auf, sich noch die letzten verbliebenen Tickets auf der Webseite des Sängers zu sichern. Die Tour des ‚Castle On The Hill‘-Interpreten wird im Mai beginnen und ihn durch die größten Stadien Europas führen. Auch bei vielen anderen seiner Shows hat sich der Sänger hochkarätige Gastkünstler gesichert und wird zum Beispiel auch James Bay und Zara Larsson bei sich auf der Bühne haben.