Ed Sheeran meckert über Preisverleihungen

15.09.2021 16:48 Uhr

Ed Sheeran ist kein Fan von Preisverleihungen, wie er jetzt kürzlich im Rahmen der MTV VMAs, bei denen er anwesend war,zugab.

Ed Sheeran erschien zwar bei den diesjährigen MTV VMAs, ist aber normalerweise kein Fan von Preisverleihungen, da diese eine „unangenehme Atmosphäre“ hätten.

Der Grammy-Preisträger gab zu, dass es bei großen Preisverleihungen viele „Seitenblicke“ erhaschen und er den „Groll und Hass“ in der Luft spüren könne. In der Sendung „The Julia Show“ sprach er darüber und sagte: „Der Raum ist voll von Neid und Hass gegenüber allen anderen und es ist eine ziemlich unangenehme Atmosphäre. Alle Künstler sind nette Leute, aber sie sind von Entourages umgeben, die auch wollen, dass sie gewinnen, also ist ein Künstler von zehn Leuten umgeben und ein anderer Künstler von zehn Leuten und alle schauen sich irgendwie an.“

Ed Sheeran mag Konkurrenzverhalten nicht

Der „Bad Habbits“-Star möge es nicht, wenn Künstler andere Künstler nicht unterstützen und eher darauf aus sind dass ihre Kollegen „scheitern“. Er fügte hinzu: „Es hat nichts mit MTV oder der Preisverleihung zu tun, es ist bei allen anderen Preisverleihungen auch so; Billboards, GRAMMYs, AMAs … Es sind einfach viele Leute, die wollen, dass andere Leute scheitern und das mag ich nicht.“

In England seien die Preisverleihungen besser

Der Musiker betonte jedoch, dass die Preisverleihungen in England – wie zum Beispiel die BRIT Awards – unbeschwerter seien, da jeder darauf aus sei, sich zu amüsieren. „In England sind unsere Preisverleihungen einfach so, dass sich alle betrinken und es niemanden wirklich interessiert, wer gewinnt oder verliert, es ist einfach eine gute Nacht.”