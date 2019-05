Ed Sheeran: Noch nicht mal 30 und schon Milliardär?

Sonntag, 26. Mai 2019 12:48 Uhr

Britenstar Ed Sheeran soll Berichten zufolge ein Milliardär sein, bevor er 30 Jahre alt wird.

Der erfolgreiche Chartstürmer feierte am 17. Februar seinen 28. Geburtstag. In seinen jungen Jahren hat er sich bereits ein beeindruckendes Vermögen angeschafft, nicht zuletzt auch durch den Erfolg seiner ‘Divide‘-Tour, die ihm bislang angeblich umgerechnet 570 Millionen Euro eingebracht hat. In den nächsten drei Monaten soll der Musiker durch die Show außerdem noch mindestens weitere 110 Millionen Euro verdienen.

Damit würde er den Rekord von U2 brechen, die damals mit ihrer ‘360°‘-Tournee von 2009 bis 2011 ca. 650 Millionen Euro einnahmen.

Kohle mit Live-Musik verdienen

Der Musikindustrie-Experte Mark Borkowski ist sich deshalb sicher, dass Sheeran schon bald zu den Milliardären gezählt werden kann. Im Interview mit der ‘The Sun on Sunday‘-Zeitung meinte er: „Der Mann, der früher Straßenmusik gemacht hat, ist nun ein Mann, der bald ein Milliardär sein wird. Das zeigt, wie wichtig Live-Musik heutzutage ist. Das ist es, womit sich Geld machen lässt. Das Musikgeschäft hat sich weiter entwickelt, die Labels sind klüger geworden und Ed hat definitiv ein Team um sich, das genau weiß, was es tut.“