Ed Sheeran über seine neue Single „Bad Habits“

Ed Sheeran über seine neue Single "Bad Habits"

12.06.2021 09:52 Uhr

Ed Sheeran kann es kaum erwarten, dass seine Fans am 25. Juni seine neue Single "Bad Habits" zu hören bekommen.

Der 30-jährige Popstar hat in den letzten Monaten an neuer Musik gearbeitet und ist begeistert darüber, noch in diesem Monat „Bad Habits“ auf den Markt bringen zu können.

Ed Sheeran ist voller Vorfreude

Ed Sheeran enthüllte in einem Statement: „Ich habe in den letzten Monaten im Studio gearbeitet und kann es kaum erwarten, dass ihr euch ‚Bad Habits‘ anhören könnt. Ich möchte mich und meine Musik immer in neue Richtungen treiben und das hört man hoffentlich auf der neuen Single. Es fühlt sich großartig an, wieder da zu sein!“

Unterstützer einer Fußballmannschaft

Der Chartstürmer, der seit seiner LP ‚No.6 Collaborations Project‘ im Jahr 2019 kein Album mehr veröffentlicht hat, wird seine neue Single zudem am 25. Juni im Stadion Portman Road in Ipswich Town für die UEFA Euro 2020-Show von TikTok spielen.

Ed wurde vor kurzem zum neuen Sponsor von Ipswich, seiner Lieblingsfußballmannschaft, ernannt und verriet, dass es viel harte Arbeit kostete, um einen Deal mit dem Team zu erzielen. (Bang)