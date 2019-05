Ed Sheeran und Justin Bieber: Alles über ihren Song „I Don’t Care“

Dienstag, 7. Mai 2019 18:00 Uhr

Zwei Superstars, die die Charts de letzten Jahre dominierten tun sich zusammen: Ed Sheeran und Justin Bieber! Los ging es mit zwei Worten: „big fan“, tweetete Justin Bieber vor gut einer Woche an die Adresse von Ed Sheeran – und löste damit bei Fans und Medien einen Sturm an Spekulationen aus.

Quelle: instagram.com

Der wurde in den darauffolgenden Tagen zusätzlich befeuert, als die beiden Megastars unterschiedliche Versionen eines Fotos posteten, das sie in identischer Pose vor einer grünen Leinwand stehend zeigt, versehen jeweils mit dem Kommentar „10“. Eine weitere Botschaft folgte mit einem kurzen Video, das Ed und Justin am Sonntag posteten. „Hey Leute, ich habe ein bisschen neue Musik rausgebracht“, sagt Ed darin vor seinem Laptop sitzend. „Ich will dir nur das neue Lied vorspielen, wenn du willst. Schau mal, ob es Dir gefällt.

Den kompletten Song gab es im Clip natürlich noch nicht zu hören. Aber bald ist es soweit!

Gemeinsame Freundschaft

In einem weiteren Instagram-Post lieferte Ed soeben die Auflösung und löst das Geheimnis um den Veröffentlichungstermin: „My track with @justinbieber ‘I Don’t Care’ comes out this Friday 5am BST you can pre-add or pre-save it now x”.

„I Don’t Care“ lautet der Titel der neuen Kollaboration von Ed Sheeran und Justin Bieber. Der Track ist schon ab dem 10. Mai weltweit erhältlich.

Quelle: instagram.com

Dass der Brite und der Kanadier, die privat seit Jahren eine gute Freundschaft verbindet, auch musikalisch ein Traumpaar sind, weiß man seit 2015: Damals schrieb Ed Sheeran den Mega-Hit „Love Yourself“ für seinen Kollegen, der weltweit in die Charts stürmte und in Deutschland heute dreifachen Gold-Status hat. Ed Sheeran und Justin Bieber in einem Song – schon jetzt der Anwärter auf die Kollaboration des Jahres!