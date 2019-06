Ed Sheeran und Khalid: Das ist die neue Single „Beautiful People“

Freitag, 28. Juni 2019 16:06 Uhr

Sich selbst treu zu bleiben ist das Thema von „Beautiful People“, der neuen Single von Ed Sheeran und R&B-Star Khalid. Im offiziellen Video, das heute Premiere feiert, zeigt Regisseur Andy McLeod ein glückliches Paar, das aus Angst vor der Oberflächlichkeit keinen Drang verspürt sich ebenfalls dem Exzess und Glamour der Welt der Schönen und Reichen hinzugeben.

Produziert wurde „Beautiful People“ von einem A-Liga-Gespann bestehend aus Fred Gibson (Stefflon Don, Charli XCX), Max Martin (The Weeknd, Nicki Minaj), Shellback (Justin Timberlake, Usher) und Ed Sheeran selbst. Die Single ist bereits der dritte Vorgeschmack auf Sheerans kommendes Album „No.6 Collaborations Project“, das am 12. Juli erscheint.

„Khalid hat eine unbestreitbar gefühlvolle Stimme und ich wusste, dass er perfekt auf diesen Track passen würde“, sagt Ed Sheeran. „Ich denke, wir fühlen uns beide auf die gleiche Art und Weise mit dem Song verbunden und ich bin wirklich froh, dass wir zusammenarbeiten konnten.“

Erst vor einer Woche tauchte Sheeran im Video zu „Cross Me“ (feat. Chance the Rapper & PnB Rock) in die virtuelle Realität ab. Kurz zuvor gab er die Starbesetzung seines „No.6 Collaborations Project“ bekannt.

Neben US-Rappern wie Eminem & 50 Cent, Cardi B, Travis Scott, Meek Mill, Young Thug und A Boogie Wit Da Hoodie, kann man sich auf aktuelle Vertreter der englischen Rap-Szene wie Stormzy, Dave und J Hus freuen.

No.6 Collaborations Project“ Tracklisting

Beautiful People feat. Khalid

South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B

Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock

Take Me Back to London feat. Stormzy

Best Part of Me feat. Yebba

I Don’t Care with Justin Bieber

Antisocial with Travis Scott

Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent

Feels feat. Young Thug & J Hus

Put It All on Me feat. Ella Mai

Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave

I Don’t Want Your Money feat. H.E.R

1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie

Way to Break My Heart feat. Skrillex

Blow with Bruno Mars & Chris Stapleton