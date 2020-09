04.09.2020 12:28 Uhr

Elena Miras und Mike Heiter versuchen sich an Deutschrap: Das ist ihr Song „Anker“

Überraschung: Elena Miras und Mike Heiter haben einen neuen, gemeinsamen Song herausgebracht. Das Meisterwerk nennt sich "Anker" und ist eine sommerliche Sprechgesang-Nummer.

Für Mike Heiter ist es nicht der erste Ausflug in die Musik, er brachte schon in der Vergangenheit semi-erfolgreiche Songs heraus. Für seine Freundin Elena Miras ist das jedoch das Gesangsdebüt.

Elenas Gesangs-Debüt

Warum sich Influencer und TV-Persönlichkeiten stets dazu berufen fühlen, innerhalb ihrer Laufbahn mindestens einen Song (bevorzugt Schlager oder eine Art Deutschrap) heraus zu bringen, bleibt für immer ein ungelöstes Rätsel.

Nun versuchen sich aber auch Mike Heiter und Elena Miras an Musik und das Ergebnis ist „Anker“. Das passende Musikvideo dazu haben sie ebenfalls auf YouTube releast.

Der Songtext

„Anker“ ist eine Liebeserklärung an den jeweils anderen und Mike Heiter rappt (?) Zeilen wie: „Baby du bist Bombe, einfach wie du dich verhältst. Steig ein in die Flieger und wir fliegen um die Welt. Du bist wie du bist, dein Lachen übertönt den ganzen Arbeitsstress! Wir gehen Frühstücken morgens im Café und mittags will ich shoppen mit dir gehen!“

Diese schwere Kost wird untermalt von Elenas Gesang. Sie trällert: „Du bist anders, du bist mein Anker, immer wenn ich fall, dann bin ich dir dankbar, denn du fängst mich auf!“

Quelle: instagram.com

Galerie

So finden es die Fans

In den Kommentaren sind die Meinungen durchwachsen. Doch viele sind sich einig: Rappen und singen sind definitiv nicht die Stärken von Elena und Mike. Aber auch der Songtext kommt nicht sonderlich gut weg.

Einer schreibt: „Oh, ist das zum Fremdschämen. Bitte lasst das. Ihr könnt weder rappen noch singen. Oh Gott ist das peinlich!“ Und ein anderer meint: „Bei dem Refrain kriegt man Brechreiz!“

Quelle: instagram.com

Es kommen noch mehr Projekte

Wer übrigens gar nicht genug bekommen kann von den Gesangs- und Rapkünsten von Mike Heiter und Elena Miras der darf sich freuen. Bei YouTube kündigt Mike nämlich an: „Ich verspreche Euch, Ihr müsst nicht lange warten. Wir habe noch viele Projekte in der Pipeline.“

Außerdem kann man die beiden in der Show „Just Tattoo of Us“ auf TVNOW bewundern. Die 6-teilige Reality-Show startet am 3. August. Immer montags erscheint eine neue Folge.

Quelle: instagram.com