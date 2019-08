Ella Eyre wendet sich öffentlich an die Mütter ihrer Ex-Freunde

Sonntag, 4. August 2019 14:51 Uhr

UK-Sängerin Ella Eyre (25) stellt in ihrer neuen neue Single „Mama“ ihre Ex-Partner vor deren Müttern bloß, nachdem ihre Verflossenen sie schlecht behandelt haben.

Die 25-jährige Sängerin enthüllte, dass ihr neuer „Mama“-Track von ihren vergangenen Beziehungen inspiriert wurde und es darum geht, die Mütter ihrer Verflossenen darüber aufzuklären, wie sie von deren Söhnen behandelt wurde.

In der „Bizarre“-Kolumne der „The Sun“-Zeitung verriet sie: „‚Mama‘ handelt davon, dass man jemandem und dessen Familie während des Datings wirklich nahe kommt und diese dich dann schlecht behandeln und man sich trennt und die Familie dann nie wirklich weiß, wie sie handelten oder was sie taten oder was passierte oder warum es zur Trennung kam. Deshalb geht es in ‚Mama‘ darum, den Typen vor seiner Mutter bloßzustellen.”

Es geht darum die Wahrheit zu schildern

Die Musikerin fügte der „Metro“-Zeitung hinzu: „Weißt du, wenn dich die Mutter sehr mag und der Typ ihr nach der Trennung dann erzählt, ‚Sie war eine blöde Kuh?‘ Es geht darum, ihnen die Wahrheit über ihren Sohn zu schildern.“

Die Sängerin, die in der Vergangenheit Sänger John Newman (29) und Rixtons Lewi Morgan (31) datete, antwortete, dass ihre Songs „100-prozentig” von ihrem privaten Leben handelten.