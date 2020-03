Ellie Goulding kündigt zweiteiliges Album an

Ellie Gouldings neues Album soll aus zwei Teilen bestehen. Der 33-jährige Popstar beschrieb seine neue Platte, die im Juni 2020 erscheinen wird, als eine „riesige Klanglandschaft und einen großartigen Film.“

Ellie hat vor kurzem ihre neue Single ‚Worry About Me‘ herausgebracht, an der auch der amerikanische Musiker Blackbear mitarbeitete. In einem Interview in der ‚Heart Breakfast‘-Radiosendung mit Jamie Theakston und Amanda Holden, das am Montagmorgen (16. März) zu hören war, erklärte die Künstlerin: „Nun, das Album hat zwei Teile.“

„Ich habe mich ein wenig in ihn verliebt“

Und weiter: „Das habe ich eigentlich noch keinem verraten, es macht ziemlichen Spaß, darüber zu reden. Der erste Teil wurde vollständig von mir alleine verfasst, was Spaß gemacht hat und ich schrieb das meiste davon in New York, als ich dort vor ein paar Jahren lebte und darauf spiele ich Gitarre und ich spiele Bass und Klavier und ich singe ganz viel“, schwärmte Ellie.

Die ‚Love Me Like You Do‘-Interpretin sprach außerdem darüber, wie es zu einer Zusammenarbeit mit Blackbear kam, den sie für seine bisherigen musikalischen Leistungen sehr bewundert.

Sie enthüllte: „Nun, ich habe mich irgendwie ein wenig in ihn verliebt, in einige seiner Lieder und habe ihn einfach gefragt. Es ist eigentlich ganz einfach, ich habe ihn einfach gefragt, ob er mit mir bei einem Song mitmachen möchte, und er sagte: ‚Ja, okay.'“