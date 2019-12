Elton John: 2019 war das erfolgreichste Jahr seiner Karriere

Elton John blickt auf sein musikalisch erfolgreichstes Jahr zurück. Der Musiker hat dieses Jahr ohne Ende gearbeitet und war so gut wie zwölf Monate lang auf Tour mit seiner ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Welt-Tournee. Für den Sänger soll das eigentlich seine Abschluss-Tour vor der Rente sein, doch bei seinen aktuellen Erfolgen sollte er sich das vielleicht noch ein zweites Mal überlegen.

Das Jahr 2019 war offenbar sein erfolgreichstes in seiner ganzen Karriere. In einem Instagram-Video, das der 72-Jährige am Weihnachtstag (25. Dezember) postete, erklärt er: „Fröhliche Weihnachten alle miteinander und danke dafür, dass ihr 2019 zu meinem wohl erfolgreichsten Jahr meiner Karriere gemacht habt. Wow, im Alter von 72 Jahren. Ich bin platt.“

„Ich danke euch allen“

Der Erfolg sei einerseits seiner Tour zuzuschreiben, die überall Abendkassenrekorde brach, aber auch der Filmbiografie ‚Rocketman‘, in der Taron Egerton den Musik-Star verkörperte.

„‚Rocketman‘ kam im Frühling raus und hat unglaubliche Reviews bekommen und lief einfach sehr gut, danke euch. ‚Ich: Elton John. Die offizielle Biografie‘ kam im Herbst raus und auch die lief unglaublich gut, ich danke euch. An euch Leute, die meine Fans sind, ihr wart dieses Jahr einfach wundervoll.“