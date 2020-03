Elton John über The Weeknd: „Ich habe ihn immer geliebt“

Sir Elton John war „begeistert“ darüber, von The Weeknd gesampelt zu werden. Der 72-jährige Sänger ist ein großer Fan des ‚Starboy‘-Interpreten und freute sich darüber, dass sein Track ‚Your Song‘ von dem 30-Jähirgen auf dessen Lied ‚Scared To Live‘ gesampelt wurde.

Der gesampelte Song befindet sich auf The Weekends Album ‚After Hours‘. In einem Interview mit Apple Music erklärte Elton: „Ich liebe ihn. Das habe ich schon immer und man kann es an den Videos für das neue Album sehen, dass es irgendwie… ‚Blinding Lights‘ ist ein Album, das an die 80er Jahre erinnert.“

Quelle: instagram.com

Hier ist er ihm begegnet

„Ich sah ihn auf einer Oscar-Feier nach den Oscars und er war schon immer ein solch liebenswerter und bescheidener Mann. Und dann erzählte er es mir, er sagte, ‚Auf diesem Album habe ich eine Überraschung für dich.‘ Und ich meinte, ‚Wirklich?‘ Er antwortete ‚Genau.‘ Und die Überraschung ist, dass er einen Teil von ‚Your Song‘ verwendete“, schwärmte der Brite.

„Für jemanden in meinem Alter und als jemand, der liebt, was er tut, freue ich mich so sehr und ich liebe ihn einfach.“ Der ‚Goodbye Yellow Brick Road‘-Interpret ist zudem der Meinung, dass The Weeknd, dessen bürgerlicher Name Abel Tesfaye ist, sich sehr von anderen Künstlern unterscheidet.