Emilio: Das ist das neue Video „Hast Du Zeit“ vom „4 Blocks“-Star

Die Party ist in vollem Gange. Nach außen ist alles cool, doch innerlich möchte Emilio einfach nur weg: „Gefangen in Smalltalks, ja ja, Du feierst mich hart.“ Auf seiner Single „Hast Du Zeit“ hält der talentierte Schauspieler und R’n’B-Newcomer Emilio Sakraya (23) uns den Spiegel vor.

Denn man muss kein Pop- und Filmstar sein, um die Situation zu kennen, von der Emilio ein Lied singt: die Momente der Leere, in denen man nichts spürt, sich selbst schon gar nicht. In diesen Momenten fühlt man sich auch auf der fettesten Party einsam.

Der singende Tausendsassa

Für Emilio gibt es in solchen Situationen nur eine Lösung: Den einen oder die eine Freund(in) anrufen – für die Rettung in die Comfort Zone. „Sag mir, hast Du Zeit“, fragt der 23-jährige Berliner auf dem entspannten Urban-Pop-Song fast schon flehentlich.

Zeit hat Emilio selbst derzeit wahrlich wenig: Im kommenden Jahr erscheint sein erstes Album. Auch die schwierige Selbstfindung seiner Generation zwischen Schnelllebigkeit und Ablenkung treibt ihn um.

Quelle: instagram.com

Parallel dazu geht die Schauspielkarriere der Sportskanone natürlich weiter und Serienjunkies können sich schon auf 2020 freuen!

Denn nach „4 Blocks“ wird er gleich in zwei Netflix-Produktionen zu sehen sein: zum einem in der Post-Apokalypse-Dystopie „Tribes Of Europa“, in der Emilio die Hauptrolle übernimmt, und zum anderen in der Graphic Novel-Verfilmung „Warrior Nun“.