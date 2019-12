Emilio Sakraya: „4 Blocks“-Star mit neuem Song „Miley Cyrus“

Von der Kehrseite des Erfolgs sang Emilio Sakraya (23) bereits auf seiner letzten Single „Hast Du Zeit“. Regelmäßig ist der junge Musiker und „4 Blocks„-Schauspieler auf Gästelistenpartys in der oberflächlichen Welt des Small Talks gefangen. Und doch kann diese Welt durchaus ansteckend sein.

Auf „Miley Cyrus“ offenbart der Berliner eine neue Seite von sich. Emilios urbaner Good-Vibe-Pop weicht eingängigen Trap-Beats. Die reflektierten Texte über Liebe und Zugehörigkeit in dieser schnelllebigen Zeit weichen der „Ich bin Artist, ich darf das“-Attitude.

„Gefangen im Bling Bling“

Selbstbewusste Statements zeigen einen getriebenen Emilio. Es zählt der Moment – und genau der fühlt sich gut an. Warum also nicht weitermachen Nichtsdestotrotz bleibt der Musiker sich selbst treu: „Gefangen im Bling Bling, ist der Wechsel zum Albtraum schleichend“, weiß er zu berichten. Denn was folgt, ist Melancholie.

Emilios Tour-Dates

Im Frühling wird Emilio erstmals live auf Tour gehen und seine Songs auf der „Bisschen Allein“-Tour präsentieren:

21.03. – Berlin, Prachtwerk

22.03. – Hamburg, Hebebühne

25.03. – Köln, Veedel

26.03. – Stuttgart, Wizemann

27.03. – München, Zehner